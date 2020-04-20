لليوم الثاني.. تراجع إصابات كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 1775 حالة إلى 141672 حالة، فيما يمثل ثاني يوم على التوالي من تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 110 حالات إلى 4404 حالات.

وكانت أحدث إحصائية أعدتها وكالة "فرانس برس" عن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، الأحد، أفادت بأن أكثر من 160 ألف وفاة شهدها العالم نتيجة الفيروس المستجد "كوفيد-19"، وذلك حتى الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت بيانات للمعهد، الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2458 حالة إلى 139,897 حالة، ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة، الأحد، في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.