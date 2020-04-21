قطر تسجل 518 إصابة جديدة والإجمالي 6533

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6533.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية على حسابها في تويتر شفاء 59 من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 614.

وذكرت أنه لا وفيات جديدة ليظل الإجمالي 9 حالات وفاة.

فيما سجلت وزارة الصحة في الكويت، الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الذين تماثلوا للشفاء في البلاد 412 حالة.

كما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبدالله السند، الثلاثاء تسجیل 85 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة مع تسجیل حالتي وفاة جدیدتین.