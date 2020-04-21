كورونا .. فرنسا رابع دولة تتجاوز الـ 20 ألف إصابة

زاد العدد الرسمي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا على 20 ألفاً، الاثنين، لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، كما تسارعت وتيرة الوفيات فيها مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

وقال جيروم سالومون، مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا في إفادة صحافية "لا يزال عدد الوفيات جراء الوباء كبير جدا ولن يزول (الوباء) قريبا بأي حال"، مضيفاً أن إجمالي الوفيات الآن تجاوز إجمالي وفيات الموجة الحارة التي ضربت فرنسا في صيف عام 2003.

موضوع يهمك أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنها "لم تخف شيئا على الولايات المتحدة" في ما يتصل بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس... منظمة الصحة العالمية: لم نخف شيئا عن أميركا حول كورونا فيروس كورونا

وأضاف أن عدد الأشخاص المودعين في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني عشر على التوالي إلى 5683 حالة، وهو الأدنى منذ 31 مارس آذار، مما يشير إلى أن تطبيق إجراءات العزل العام بأنحاء البلاد منذ ما يزيد على شهر كان له آثار إيجابية في احتواء المرض.

وكان الانخفاض لليوم السادس على التوالي في عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات بسبب مرض كوفيد-16 إشارة أخرى مشجعة، على الرغم من أن مجموعهم بلغ 30584 مقابل 30610 الأحد، أي بانخفاض طفيف.

ورغم أن من المقرر أن تبدأ فرنسا في تخفيف بعض القيود اعتبارا من 11 مايو أيار، شدد سالومون على أهمية الامتثال لإجراءات العزل العام.

وقال إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 20265 حالة مقابل زيادة بنسبة اثنين في المئة الأحد.