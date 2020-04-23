أستراليا تدعو لتحقيق مستقل حول كورونا بمشاركة "الصحة العالمية"

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الخميس، إن كل أعضاء منظمة الصحة العالمية يجب أن يتعاونوا في دراسة مستقلة مقترحة حول انتشار فيروس كورونا.

وكان موريسون قد تحدث أمس مع عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

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وفي تصعيد لدعوته، طالب موريسون كل أعضاء منظمة الصحة العالمية بالمشاركة في التحقيق.

وقال في لقاء مع صحافيين في كانبيرا: "حين تتوجه إلى عضو في منتدى مثل منظمة الصحة العالمية، فمن المفترض أن تجد مسؤوليات والتزامات مرتبطة بذلك".

وتابع قائلاً: "نود أن يكون العالم أكثر أماناً فيما يتعلق بالفيروسات.. وأرجو أن تشاركنا أي دولة أخرى، سواء كانت الصين أو غيرها، ذلك الهدف".