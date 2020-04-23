الإمارات تعدل مواعيد التعقيم.. ودبي تعيد فتح المولات بشروط

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، مع الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

وجاء ذلك "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على التسهيل على المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل".

لذا "تقرر تعديل برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الـ10 مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلاً من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً، والاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، والسماح لمحلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات الشوكولاتة بالعمل من السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً".

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وشددت وزراة الصحة الإماراتية و"هيئة الطوارئ والأزمات" على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة (مترين) وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل الزحام التزاماً بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأهابت كل من وزارتي الصحة والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بأفراد المجتمع كافة الالتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة.

ودعت السكان للتقيد بكافة الإجراءات المتبعة ذات الصلة وفي مقدمتها عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة، كما تم الإعلان عنها مسبقاً والأخذ بعين الاعتبار الإرشادات والنصائح الطبية وبما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت.

كما أكدت على ضرورة تجنب التجمعات العامة، والزيارات العائلية وولائم الإفطار الجماعية خلال شهر رمضان، مهيبةً بالجمهور الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل والحرص على التقيد بكافة إجراءات الوقاية وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

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بدورها، أعلنت حكومة دبي أنه و"تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وبعد تقييم دقيق لنتائج التدابير الوقائية الناجحة المتخذة، اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث تعلن تخفيفاً جزئياً لتقييد الحركة في الإمارة اعتباراً من غد الجمعة، مع استمراره من 10 مساء وحتى 6 صباحاً".

كما أكدت "استئناف حركة المواصلات العامة بما فيها المترو اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل/نيسان، وعودة العمل بنظام التعرفة السابق مع الحفاظ على التدابير الوقائية، وضمن الشروط المحددة لذلك".

وأضاف أنه سيتم "حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو الأماكن العامة".

في المقابل، سيتم "فتح مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية من 12 ظهراً إلى 10 مساء"، حيث سيتم السماح بدخول ما يعادل 30% من الطاقة الاستيعابية الكلية للمركز.

كما سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها مع عدم السماح للبوفيهات المفتوحة وحظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان، وكذلك مراعاة التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، واستخدام الكمامات ومواد التعقيم، مع مراعاة استخدام أغراض المائدة ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والمعالق والشوك والسكاكين البلاستيكية.

كذلك، يستمر "الحظر على صالات الترفيه العائلي ودور السينما وغرف تبديل الملابس وغرف الصلاة في مراكز التسوق".