الصحة العالمية: نصف وفيات كورونا في أوروبا كانت بدور مسنين

قال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن ما يصل إلى نصف حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في القارة وقعت في دور رعاية المسنين، ووصف ذلك بالـ "مأساة التي لا يمكن تصورها".

في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، قال الدكتور هانز كلوغ إن هذا الرقم "صورة مقلقة للغاية" تظهر تأثير (كوفيد-19) على دور المسنين، حيث "تم تجاهل قواعد الرعاية في الغالب".

وأضاف أن العاملين في المجال الصحي في مثل هذه المرافق كانوا في كثير من الأحيان يعملون بشكل زائد عن الحد ويتقاضون أجوراً أقل، ودعا إلى تزويدهم بمزيد من معدات الحماية والدعم، واصفا إياهم بأنهم "أبطال مجهولون" في مكافحة الوباء.

وقال كلوغ إنه في حين يبدو أن تفشي الفيروس في بعض الدول الأوروبية يستقر أو يتناقص، فإن الوباء لم ينته بعد.

وأشار أيضًا إلى أن حوالي نصف العبء العالمي لحالات ووفيات الفيروس يقع في أوروبا، وأن الأرقام زادت الأسبوع الماضي في الشرق، مستشهدا بروسيا وتركيا وأوكرانيا.

وقال إن منظمة الصحة العالمية سترسل قريبا فرقا إلى بيلاروسيا وتركمانستان وطاجيكستان لتعزيز جهود المكافحة.