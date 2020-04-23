الصين تتبرع بـ30 مليون دولار للصحة العالمية لمكافحة كورونا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج اليوم الخميس، إن بلادها سوف تتبرع بثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمساندة المعركة العالمية ضد مرض كوفيد-19.

وأضافت على تويتر أن التبرع يستهدف بشكل خاص تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية. وذكرت أن الصين تبرعت بالفعل بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في مارس.

وكان قد أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" عزم بلاده العمل مع فرنسا للاشتراك معا في تحقيق نصر تام على مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال وانج خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، إن "المرض عدو مشترك للبشرية، وهزيمته تتطلب جهودا مشتركة، وإن الصين مستعدة لتزويد فرنسا بالدعم والمساعدة وفقا لحاجاتها، الأمر الذي يظهر روح الإنسانية الدولية والشراكة الاستراتيجية رفيعة المستوى بين البلدين"، موضحا أن بلاده وفرنسا تتحملان مسؤولية مهمة تجاه تطور وتقدم البشرية، وأن بكين مستعدة للعمل مع باريس للإسهام في قضية أمن الصحة العامة العالمي.