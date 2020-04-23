الصين: مطلب أستراليا بتحقيق في سبب وباء كورونا دوافعه سياسية

قالت الصين إن مطالب أستراليا بتحقيق مستقل في سبب تفشي وباء فيروس كورونا دوافعها سياسية ولا تساعد في التعامل مع الجائحة العالمية.

وكانت أستراليا من بين بعض الدول والمحليات التي طالبت بمزيد من المعلومات من الصين عن أصل الفيروس وما إذا كانت كل الجهود قد بذلت لوقف انتشاره في أرجاء الصين ثم حول العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شونغ في الإيجاز الصحافي اليومي الخميس: "في تلك اللحظة الحرجة، من غير المسؤول إثارة شبهات لا أساس لها واتهامات لا سند لها وذلك لأغراض سياسية".

وكان وزير الخارجية الأسترالي ماريس باين من بين مسؤولين آخرين طالبوا بمراجعة أصل الفيروس.

ويعتقد معظم العلماء أن الفيروس نشأ فيما بين الخفافيش وتم نقله من خلال حيوان ثديي وسيط إلى البشر عن طريق مناولة واستهلاك أغذية الحيوانات البرية. ومع ذلك، حثت بعض وسائل الإعلام والحكومة، بما في ذلك الرئيس دونالد ترمب وأعضاء إدارته، على إجراء مزيد من التحقيقات في النظريات التي تقول إن الفيروس خرج من مختبر في مدينة ووهان حيث تم اكتشافه لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وأعلن المدعي العام الأعلى في ولاية ميزوري الأميركية يوم الثلاثاء، عن دعوى قضائية تزعم أن المسؤولين الصينيين هم المسؤولون عن الوباء. وندد قنغ يوم الأربعاء بالإجراءات القانونية ووصفها بأنها "شديدة السخافة".