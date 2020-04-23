انخفاض كبير بوفيات كورونا بأميركا.. وتراجع إصابات روسيا

أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 181 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكّدة مخبرياً بفيروس كورونا المستجدّ أكثر من مليونين و600 ألف إصابة.

وسجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً (مقابل 2751 في الليلة السابقة)، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة، في حين ناهز إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 840 ألف إصابة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 22 أبريل نيسان، نزولا من 30 حالة كان قد سجلها قبل يوم، وذلك مع انخفاض عدد الحالات الوافدة والتي تعكس الإصابات بين مسافرين قدموا من الخارج.

وقالت اللجنة إن هناك ست حالات وافدة من بين الإصابات المؤكدة الجديدة بمرض كوفيد-19 انخفاضا من 23 حالة في اليوم السابق.

وأضافت أن عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض الإصابة انخفض أيضا إلى 27 بعدما كان 42 في اليوم السابق.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 82798 إصابة. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة نتيجة الفيروس ليظل الإجمالي 4632 متوفيا من دون تغيير.

وفي روسيا، قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 4774 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في انخفاض في عدد الإصابات اليومية الجديدة لليوم الثالث على التوالي. وبذلك يصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في روسيا إلى 62773. وذكر المركز أن 42 مصاباً توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى 555.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 224 حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 10513 حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الخميس.