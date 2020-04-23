بريطانيا.. بوريس جونسون يتماثل للشفاء وسيعود قريباً

قال براندون لويس، وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتعافى بشكل جيد من مضاعفات مرض كوفيد-19 وسيعود إلى العمل قريباً.

وقال لويس في مداخلة مع محطة "سكاي نيوز": "في الوقت الحالي، وبينما يتماثل للشفاء، يفعل (جونسون) ما نطلب من الجميع في أنحاء البلاد أن يفعلوه، يتّبع نصائح الخبراء الطبيين والأطباء ويقوم بما طلبه منه الأطباء".

وأضاف: "أتطلع إلى عودته بشكل كامل وتوليه زمام الأمور كاملةً كرئيس لوزراء البلاد. إنني على يقين أنه سيعود قريباً جداً، وعلى يقين من أنه سيكون حريصاً جداً على العودة، لكنني أعتقد أيضاً أنه الآن يفعل الصواب".

وكان جونسون قد قام بأولى خطواته نحو العودة إلى العمل الثلاثاء، متحدثاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر الهاتف، فيما لا يزال في النقاهة بعد خروجه من المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

لكن المتحدث باسم جونسون شدد على أنه "لا يقوم رسمياً بعمله على رأس الحكومة" بعد.

في هذه الأثناء، يواصل وزير الخارجية دومينيك راب تصريف شؤون الحكومة نيابةً عن زعيم المحافظين.

موضوع يهمك واصل وباء كورونا تسجيل المزيد من الأرقام، بالتسبب في قتل نحو 190 ألف إنسان، وتمدد ليصيب نحو مليونين وسبعمائة ألف شخص، في... دول تخفف إجراءات العزل.. وفيات كورونا تقترب من 190 ألفا فيروس كورونا

وأدخل جونسون البالغ من العمر 55 عاماً إلى المستشفى في 5 نيسان/أبريل بعد إصابته بكورونا، وقضى ثلاث ليال في العناية المركزة قبل خروجه في 12 نيسان/أبريل.

وهو يتعافى منذ ذلك الحين في مقر إقامته الرسمي الريفي في تشكيرز مع صديقته كاري سيموندز.

وأمس الأربعاء، قالت الحكومة البريطانية إن 759 شخصاً توفوا بسبب فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 18100.

وتعد حصيلة وفيات المملكة المتحدة هي رابع أعلى حصيلة في أوروبا، بعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وجميعها أعلنت أكثر من 20 ألف وفاة.

لكن هناك انتقادات متزايدة لإحصائيات المملكة المتحدة في الأيام الأخيرة. فالأعداد لا تشمل الذين توفوا في دور الرعاية أو غيرها.

وفي وقت سابق، قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني إن البلاد في مرحلة "الذروة" لكن من السابق لأوانه البدء في دراسة تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة منذ 23 مارس/ آذار.