بومبيو: طالبنا الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.

ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) أمس أنها سمحت بأول اختبار لفيروس كورونا التاجى يسمح للمرضى بجمع العينات فى... خطوة لهزيمة كورونا.. أميركا تجيز أول فحص للفيروس من المنزل فيروس كورونا

وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص وأصاب ما يربو على 2.6 مليون بحسب إحصاءات "رويترز".

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء: "نظراً للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد".