خطوة لهزيمة كورونا.. أميركا تجيز أول فحص للفيروس من المنزل

أعلنت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) أمس أنها سمحت بأول اختبار لفيروس كورونا التاجى يسمح للمرضى بجمع العينات فى منازلهم دون التوجه إلى المستشفيات.

وقالت إدارة الأغذية والدواء إن تصريح الطوارئ سيجعل اختبار الفيروس التاجى أسهل وأكثر سلاسة من خلال السماح لبعض المرضى بجمع عينات الاختبار الخاصة بهم دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

وعلى المرضى، بعد استخدام مسحة الأنف، إرسال العينة إلى مختبرات LabCorp، الواسعة الانتشار في أميركا لاختبارها وإبلاغ المرضى بالنتيجة وهم في منازلهم.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان، في بيان: "بهذا الإجراء، يوجد الآن خيار مناسب وموثوق لجمع عينات المرضى براحة وأمان في منازلهم".

ولم تقدم شركة LabCorp تفاصيل حول عدد هذه الاختبارات التي سيتم توفيرها وحول الجدول الزمني.

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وقالت الشركة إن الاختبارات ستكون في البداية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومن يعمل في شؤون مواجهة الفيروس.

وأضافت الشركة: "تعتزم شركة LabCorp توفير مجموعات COVID-19 للاختبار الذاتي للمستهلكين في الأسابيع المقبلة".

ويمكن أن تقلل الاختبارات المنزلية من الطلب على معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث لا تحتاج الاختبارات إلى موظف صحي لإجرائه.

ويحتاج المرضى إلى ملء استبيان والحصول على توصية من مقدم الرعاية الصحية لإجراء الاختبار في المنزل.