ميركل: ألمانيا لا تزال في بداية وباء فيروس كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، أن ألمانيا لا تزال في بداية وباء فيروس كورونا وسوف يتعين عليها العيش معه لفترة طويلة.



وقالت أمام مجلس النواب (البوندستاج): "لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، إنما ما زلنا في البداية".

وتابعت: "كسبنا بعض الوقت"، مضيفة أنه تم استغلال هذا جيدا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وإلى ذلك، شددت المستشارة الألمانية على أن منظمة الصحة العالمية شريك لا غنى عنه لألمانيا، لتنأى بذلك عن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أوقف تمويل بلاده للمنظمة.

وأكدت ميركل أمام مجلس النواب أن "منظمة الصحة العالمية شريك لا غنى عنه ونحن ندعمها في مهامها".

هذا وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2352 حالة وبلغ الإجمالي 148046 إصابة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع عدد وفيات الفيروس بواقع 215 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 5094 حالة.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 181 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكّدة مخبرياً بفيروس كورونا المستجدّ أكثر من مليونين و600 ألف إصابة.