1171 حالة تعافٍ من كورونا في العراق.. و56 في البحرين

تسجل العديد من الدول العربية بشكل يومي حالات شفاء من فيروس كورونا، تتخطى في معظم الأحيان الوفيات المسجلة، بينما يرتفع عدد المصابين بشكل يومياً في أنحاء العالم العربي.

الأردن.. إصابتان جديدتان

في الأردن، أعلن وزير الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا اليوم، بالإضافة لـ3 حالات شفاء.

الجزائر.. 151 حالة شفاء

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كوروناـ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 3007.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، ليرتفع الإجمالي إلى 407.

في المقابل، تم تسجيل 151 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1355.

العراق.. شفاء 25 مصاباً

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1677.

وأضافت أنها سجلت شفاء 25 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 1171. كما لم تسجل أي وفيات بكورونا اليوم ليبقى العدد الإجمالي للمتوفعين عند 83.

البحرين.. تعافي 56 مصاباً

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 56 مصاباً آخر من الفيروس.

كما سجّلت البحرين حالةوفاة جديدة بفيروس كورونا، لوافد يبلغ من العمر 36 عاماً.

سلطنة عمان.. 102 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي المصابين إلى 1716.

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وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بكورونا في السلطنة بلغ 9 حالات بعد تسجيل حالة وفاة اليوم، بينما 307 مصابين تماثلوا للشفاء.

الكويت.. 55 حالة شفاء

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح تسجيل 55 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 498.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2399 حالة.

كما تم تسجيل وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ العمر 41 عاماً من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، مما يرفع حالات الوفاة إلى 14.

فلسطين.. تسجيل 6 إصابات جديدة

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين، خمس منها في مدينة القدس.

وأضافت في مؤتمر صحافي في رام الله أن الإصابات الجديدة "إحداها لممرض ثلاثيني من الظاهرية (جنوب الخليل) يعمل في مستشفى المطلع (بمدينة القدس) بعد مخالطته مصابين (بفيروس كورونا)". وتابعت: "خمس إصابات في حي الثوري ومخيم شعفاط وجبل المكبر داخل مدينة القدس".

وأوضحت الكيلة أن مجموع الإصابات بين الفلسطينيين يرتفع بذلك إلى 480 إصابة.

في سياق متصل، قالت الوزيرة إنه تم تسجيل خمس حالات تعاف لمصابين بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 92 حالة.

الإمارات.. 4 وفيات جديدة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات جديدة، بالإصافة لـ91 حالة شفاء.

المغرب.. 122 إصابة جديدة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 3568.

وكذلك، ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 430، وعدد الوفيات بكورونا إلى 155 في المغرب، بعد تسجيل 6 حالات وفاة اليوم.

قطر.. 623 إصابة جديدة

وفي قطر، تم تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7764.

لبنان.. 6 إصابات

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات 688.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بكورونا في لبنان اليوم، ليبقى عدد الوفيات على مستوى الـ22 حالة.