55 حالة شفاء جديدة من كورونا بالكويت.. و102 إصابات في عُمان

تسجل العديد من الدول العربية بشكل يومي حالات شفاء من فيروس كورونا، تتخطى في معظم الأحيان الوفيات المسجلة، بينما يرتفع عدد المصابين بشكل يومياً في أنحاء العالم العربي.

سلطنة عمان.. 102 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الماصبين إلى 1716.

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وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بكورونا في السلطنة بلغ 8 حالات، بينما 307 مصابين تماثلوا للشفاء.

الكويت.. 55 حالة شفاء

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح تسجيل 55 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 498.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2399 حالة.

كما تم تسجيل وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ العمر 41 عاماً من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، مما يرفع حالات الفواة إلى 14.

فسلطين.. تسجيل 6 إصابات جديدة

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين، خمس منها في مدينةالقدس.

وأضافت في مؤتمر صحفي في رام الله أن الإصابات الجديدة "إحداها لممرض ثلاثيني من الظاهرية (جنوب الخليل) يعمل في مستشفى المطلع (بمدينة القدس) بعد مخالطته مصابين (بفيروس كورونا)". وتابعت: "خمس إصابات في حي الثوري ومخيم شعفاط وجبل المكبر داخل مدينة القدس".

وأوضحت الكيلة أن مجموع الإصابات بين الفلسطينيين يرتفع بذلك إلى 480 إصابة.

في سياق متصل، قالت الوزيرة إنه تم تسجيل خمس حالات تعافي لمصابين بفيروس كورونا.