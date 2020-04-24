كورونا.. أدنى حصيلة وفيات بإيطاليا وتراجع بحصيلة أميركا اليومية

واصل فيروس كورونا تسجيل المزيد من الأرقام واقترب كثيرا من عتبة الثلاثة ملايين مصاب وبفارق نحو مئتي ألف فقط عن هذا الرقم القياسي الجديد. أما الوَفيَات فقد اقتربت حصيلتها أيضا من مئتي ألف، فيما لا يزال عدد المتعافين يبعد نحو ربع مليون عن المليون.

عدة دول خنقها الإغلاق الاقتصادي فبدأت بتخفيف الإجراءات وتجاهلت تلك الأرقام تماما كما تجاهلت الجدل حول مسؤولية الصين أو تعمدها على نشأة الفيروس أو تصنيعه.

لكن اللافت في بلغة الأرقام هو تسجيل إيطاليا أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 19 مارس الماضي، فيما شهدت الولايات المتحدة الأميركية تراجعا كبيرا بالحصيلة اليومية.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ الجمعة أربعمئة وعشرين.

في المقابل سجلت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس ارتفاعا عن حصيلة يوم الخميس وذلك بتسجيل 3021 حالة إصابة جديدة.

وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم الحادي والعشرين من فبراير حتى اليوم بلغت 25969 حالة وفاة وهو ثاني أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة نفسها يوم الجمعة، ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفاً، الجمعة، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتوفي 50031 شخصاً في البلاد منذ بداية الأزمة الصحيّة، فيما سجلت أكثر من 870 ألف إصابة مؤكدة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً من الوباء، وشهدت وفاة 3176 شخصاً خلال 24 ساعة، ما يعد إحدى أكبر الحصائل اليومية حول العالم.

وفي حصيلة جديدة للوفيات في فرنسا، بلغ الإجمالي 22245، بزيادة 389 حالةفي 24 ساعة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 زادت 3122 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن 109 آخرين توفوا مما يرفع عدد الوفيات إلى 2600.



كما أظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 104912 حالة، وهو أعلى إجمالي خارج أوروبا والولايات المتحدة.

وإلى ذلك، كشفت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، الجمعة، أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2197 من 2028، الخميس.

وذكرت الوكالة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 42750 من 40824.

حوالي 20 ألف وفاة في المملكة المتحدة

وفي بريطاينا، أعلنت الحكومة أن 684 شخصاً مصابين بفيروس كورونا توفوا في المستشفيات، ما يرفع الإجمالي إلى 19506 وفاة.

وحصيلة وفيات المملكة المتحدة هي أكبر رابع حصيلة في أوروبا، بعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، التي أعلنت كل منها أكثر من 20 ألف وفاة.

وأضافت الحكومة أن عدد الفحوص اليومية أيضاً زاد بحوالي 5000 فحص، ليصل إلى 28532 فحصاً.

كما أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن هناك 143 ألفاً و464 مصاباً بالفيروس في البلاد.

في سياق آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة، مما دفع بإجمالي الإصابات إلى 150383 حالة.

ويمثل عدد الإصابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي. وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة قد زاد الخميس بواقع 2352 حالة. وارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس بواقع 227 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5321 حالة وفاة.

وسجلت بلجيكا 190 حالة وفاة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 6679 وفاة. كما سجلت 1497 إصابة جديدة وارتفاع الإجمالي إلى 44293 مصاباً.

وفي إسبانيا، أعلن عن 367 وفاة بكوفيد-19 في أقل حصيلة يومية منذ شهر. كما أعلنت عن ارتفاع الإصابات لحوالي 220 ألف إصابة.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية الجمعة 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 36535 إصابة. كما سجلت البلاد 112 وفاة جديدة. وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن إجمالي عدد الوفيات يبلغ الآن 4289.

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفاً في العالم منذ ظهوره لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وسجلت حوالي ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس، الجمعة، الساعة 7,40 ت.غ استناداً إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 190 ألفاً و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفاً و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفاً و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضرراً جراء وباء كوفيد-19. والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963).