حالات الشفاء من كورونا ترتفع في الدول العربية

سجّلت دول عربية، الخميس، ارتفاعاً بحالات الشفاء من فيروس كورونا، بالإضافة لرصدها إصابات جديدة بالمرض.

الإمارات.. 525 إصابة

وكشفت الإمارات اليوم 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا‬⁩ المستجد، بالإضافة لتسجيلها 123 حالة شفاء و8 حالات وفاة بالمرض.

البحرين.. 31 حالة تعافٍ جديدة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2506.

كما تم تسجيل 31 حالة تعافٍ، إضافية لمصابين بكورونا في البحرين.

الأردن.. 4 إصابات جديدة

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

الجزائر.. 8 حالات وفاة

وفي الجزائر، تم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 3127.

كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 415.

في المقابل، تماثل 53 مصاباً آخر للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من كورونا في الجزائر إلى 1408.

فلسطين.. 484 إصابة

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية إلى 484 إصابة. كما ارتفع عدد حالات الشفاء في فلسطين إلى 103 حالة.

الكويت.. 115 حالة شفاء جديدة

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 115 من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 613 حالة.

الوزير قال إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 215 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2614.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15.

عُمان.. 74 إصابة جديدة

وفي عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 74 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1790.

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وذكرت الوزارة أن 325 من المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء، بينما سجلت السلطنة في المجمل 9 حالات وفاة بسبب الفيروس.

السودان.. 12 إصابة جديدة

من جهته، سجّل السودان 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وحالتي وفاة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الجمعة.

وقالت السلطات الصحية في بيان إن حالات الإصابة والوفيات التي سجلت كانت في ولاية الخرطوم.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات بـ"كوفيد ـ19" في السودان إلى 174 حالة، متضمّنة 16 وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 14.

المغرب.. 124 إصابة جديدة

وفي المغرب، تم تسجيل 124 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 3692.

كما تم تسجيل 22 حالة شفاء جديدة، ما يرفع مجموع المتعافين من كورونا في المغرب إلى 478، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

قطر.. 8525 إصابة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الحالات إلى 8525.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا في قطر 809 بعد تسجيل 59 حالة شفاء في الـ24 ساعة الماضي، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة ليبقى عدد الوفيات 10.

لبنان.. 8 إصابات جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي لحالات كورونا إلى 696.

ولم يتم تسجيل أيه وفيات بكورونا في لبنان اليوم، ليبقى عدد الوفيات 22.