ترمب يوقع على حزمة مساعدات جديدة لمكافحة كورونا

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على تشريع ينص على حزمة مساعدات جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بقيمة نحو 500 مليار دولار ليصبح قانونا، في أحدث جهد من قبل الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد المتعثر والمستشفيات المثقلة.

هذا التشريع هو رابع مشروع قانون لتخفيف آثار تفشي فيروس كورونا المستجد يقره الكونغرس.

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ووفقا لما ذكره مكتب الميزانية التابع للكونغرس، فقد قدم الكونغرس ما لا يقل عن 2.4 تريليون دولار لأعمال الإغاثة والفحص والعلاج والمدفوعات المباشرة للأفراد والعاطلين عن العمل.

ويتضمن أحدث مشروع قانون أكثر من 300 مليار دولار لبرنامج حماية الرواتب الذي يمنح الشركات الصغيرة قروضا يمكن شطبها إذا استخدمتها لدفع الأجور والمزايا والإيجارات والمرافق، و60 مليار دولار لقروض ومنح المساعدة في حالات الكوارث لإدارة المشروعات الصغيرة. كما يشمل أيضا منحا بقيمة 75 مليار دولار للمستشفيات، و25 مليار دولار لتحسين فحوص الكشف عن الفيروس المستجد.