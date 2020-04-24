ترمب: سنرسل أجهزة تنفس صناعي لعدة دول للمساعدة ضد كورونا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الجمعة، على تويتر إن الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس صناعي إلى إندونيسيا والإكوادور وهندوراس والسلفادور لدعمها في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وكتب ترمب يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع لينين مورينو، رئيس الإكوادور، وقال "سنرسل إليهم أجهزة تنفس صناعي يحتاجون إليها بشدة، والتي قمنا في الآونة الأخيرة بتصنيع الكثير منها، وسنساعدهم بطرق أخرى. إنهم يكافحون بشدة ضد فيروس كورونا".

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وأضاف أن الولايات المتحدة ستساعد خوان أورلاندو هرنانديز رئيس هندوراس "في طلبه الحصول على أجهزة تنفس صناعي وأدوات اختبار".

وقال الرئيس الأميركي أيضا على موقع التواصل الاجتماعي "تحدثت للتو مع صديقي الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. طلب أجهزة تنفس صناعي، وسوف نقدمها. يوجد تعاون كبير بيننا".

كما سترسل الولايات المتحدة أجهزة تنفس صناعي، والتي تساعد ضحايا فيروس كورونا، إلى السلفادور.

وفي تغريداته التي أعلن فيها عن المساعدات، أشاد ترمب بجهود دول أميركا اللاتينية في مساعدة بلاده في كبح الهجرة غير الشرعية.