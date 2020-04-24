عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيروس كورونا

هيئة أميركية تحذر من استخدام كلوروكين لعلاج كورونا خارج المستشفيات

المصدر: العربية.نت، وكالات
أرشيفية
رابط مختصر

حذرت هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأميركية من استخدام كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا خارج المستشفيات.

وأشارت الهيئة الأميركية إلى أن استخدام هذين النوعين من الأدوية قد يؤدي إلى مشاكل في الأوعية الدموية لدى المرضى، وخاصة في حال استخدامهما مع بعض الأدوية الأخرى أو في حال وجود أمراض القلب أو الكلى لدى المرضى.

موضوع يهمك
?
تعهد زعماء العالم، اليوم الجمعة، بتسريع الجهود لإنتاج أدوية ولقاحات وإجراء اختبارات لمرض كوفيد-19 ونشرها في مختلف أنحاء...

بدون أميركا.. زعماء العالم يطلقون تحالفاً تاريخيا لتسريع بحوث كورونا بدون أميركا.. زعماء العالم يطلقون تحالفاً تاريخيا لتسريع بحوث كورونا فيروس كورونا

ويأتي ذلك بعد يوم من تحذير مماثل أصدره الاتحاد الأوروبي، من مخاطر التأثير الجانبي لهذا الدواء، ودعا الأطباء لمتابعة حالات المرضى الذين يستخدم هذا الدواء في علاجهم من كورونا، عن كثب.

يذكر أن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين هما من الأدوية المستخدمة لعلاج الملاريا.

ويدرس الأطباء حول العالم حالياً إمكانية استخدامهما لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وقد سمحت سلطات بعض الدول باستخدام هذا الدواء لعلاج مرضى كورونا في بعض الحالات.

كلمات دالّة

#هيئة_سلامة_الأغذية_والأدوية_الأمريكية, #كلوروكين
إقرأ أيضاً ترمب يوقع على حزمة مساعدات جديدة لمكافحة كورونا ترمب يوقع على حزمة مساعدات جديدة لمكافحة كورونا 17:21 GMT
إقرأ أيضاً ترمب: سنرسل أجهزة تنفس صناعي لعدة دول للمساعدة ضد كورونا ترمب: سنرسل أجهزة تنفس صناعي لعدة دول للمساعدة ضد كورونا 17:53 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر