كورونا.. أدنى حصيلة وفيات بأميركا ولا حالات وفاة بالصين

أعلنت الصين، السبت، عن 12 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة، فيما سجلت الولايات المتحدة الأميركية انخفاضاً كبيراً بعدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة.

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وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية، السبت، تسجيل الصين 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقابل 6 حالات جديدة في اليوم السابق.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة 11 حالة واردة من الخارج مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا عن 29 إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق والتي بلغت 34. وكان من بين تلك الحالات 4 حالات واردة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82,816 حالة. وما زال عدد حالات الوفاة عند نفس المستوى وهو 4632 حالة دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة أمس الجمعة.

يأتي ذلك فيما سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع، حسب جامعة "جونز هوبكنز".

وحالات الوفاة الجديدة ترفع إلى 51,017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

تايلاند وباكستان

و أعلنت تايلاند تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة لرجل في الثامنة والأربعين من العمر أُصيب بالفيروس هو وأربعة من أفراد أسرته.

وثلاث من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بإصابات سابقة وهناك حالة ليست لها صلة واضحة بمصابين و42 حالة بين العمال المهاجرين الذين يخضعون للحجر الصحي في مركز لاحتجاز المهاجرين في إقليم سونجخلا جنوب البلاد.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى 253 حالة وفاة، بينما إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 11,940 حالة مؤكدة حتى صباح اليوم السبت، ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 16 حالة وفاة بالإضافة إلى 785 إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

سنغافورة والفلبين

وفي سنغافورة، قالت وزارة الصحة، السبت، إن سنغافورة سجلت 618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12,693 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وزيادة الإصابات بواقع 102.

وقالت الوزارة في بيان إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 7294 حالة والوفيات إلى 494 شخصاً. كما تعافى 30 مريضاً ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 792 شخصاً.

ماليزيا واليابان وإندونيسيا

وفي ماليزيا، أعلنت السلطات، السبت، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 5742 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 98 شخصا.

فيما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن العاصمة طوكيو سجلت، السبت، 103 حالات جديدة بفيروس كورونا وسط مخاوف من أن يؤدي بدء موسم العطلة إلى زيادة انتشار العدوى.

وقالت الوكالة إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في العاصمة اليابانية إلى 3836 حالة. وكانت الزيادة اليوم السبت أقل من أمس الجمعة الذي شهد رصد 161 حالة وهو أيضا أقل معدل منذ 20 أبريل.

بأتي ذلك فيما أظهرت بيانات رسمية في إندونيسيا أن البلاد سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 8607 إصابات.

ووفقا للبيانات، سُجلت 31 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 720.