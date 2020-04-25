انخفاض كبير بوفيات كورونا في أميركا ولا حالات وفاة بالصين

أعلنت الصين، السبت، عن 12 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة، فيما سجلت الولايات المتحدةالأميركية انخفاضا كبيرا بعدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية، السبت، تسجيل الصين 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقابل 6 حالات جديدة في اليوم السابق.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة 11 حالة واردة من الخارج مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق والتي بلغت 34. وكان من بين تلك الحالات 4 حالات واردة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82,816 حالة. وما زال عدد حالات الوفاة عند نفس المستوى وهو 4632 حالة دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة أمس الجمعة.

يأتي ذلك فيما سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع، حسب جامعة "جونز هوبكنز".

وحالات الوفاة الجديدة ترفع إلى 51,017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا الى الارقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.