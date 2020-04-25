كورونا.. بريطانيا تقترب من 20 ألف وفاة وارتفاع بإصابات ألمانيا

قد تبلغ بريطانيا حاجز العشرين ألف وفاة جراء وباء كوفيد-19، في وقت لاحق اليوم السبت، عند إضافة الحصيلة اليومية إلى إجمالي من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد وفارقوا الحياة في المستشفى وعددهم 19,506 أشخاص.

وارتفعت حصيلة وفيات كوفيد-19 في مستشفيات المملكة المتحدة أمس الجمعة بواقع 684 وفاة في غضون 24 ساعة إلى 19506.

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وتجاوز حاجز العشرين ألفا سيكون مزعجاً بالنسبة للحكومة التي قال كبير مستشاريها العلميين باتريك فالانس في 17 مارس إن إبقاء عدد الوفيات عند أقل من هذا الرقم سيكون "نتيجة جيدة فيما يتعلق بما نتمنى تحقيقه".

ويوجد في بريطانيا خامس أعلى عدد رسمي لوفيات الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وقال علماء إن معدل الوفيات لن يبدأ التراجع بسرعة إلا خلال بضعة أسابيع.

ومن المرجح أن يزيد العدد الإجمالي للوفيات بالآلاف بمجرد إضافة حصيلة تتضمن الوفيات في دور رعاية المسنين.

ارتفاع الإصابات في ألمانيا

وفي ألمانيا، أشارت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، السبت، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152,438 وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد أمس بواقع 2337، فيما أظهرت الحصيلة المعلنة اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات بواقع 179 إلى 5500.