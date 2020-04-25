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منظمة الصحة تحذر: المتعافون من كورونا معرضون للعدوى

المصدر: جنيف - رويترز
صورة مجهرية لأحد فيروسات كورونا
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أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت أنه "لا دليل" حالياً على أن المتعافين من مرض كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

وثمة جدل حول إمكانية تعرض متعافين من الفيروس لعدوى جديدة، أو إمكانية نقلهم للعدوى بعد إصابتهم مجددا.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية في الصين إن الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا لكن عاودتهم الإصابة مرة أخرى لا ينقلون عدوى الفيروس.

وشدد المسؤول الصيني على الحاجة إلى فهم جيد لطبيعة الفيروس الجديد وتحسين تتبع مرضى فيروس كورونا المتعافين.

كلمات دالّة

#منظمة_الصحة, #كورونا
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