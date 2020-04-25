ولايات أميركية تخفف الإغلاق وكورونا يضعف في آسيا

بدأت ولايات جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا الأميركية في تخفيف أوامر الإغلاق على أعمالهم المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تجاوز عدد الوفيات المؤكدة في الولايات المتحدة من الفيروس التاجي لنحو 50 ألفا ورغم تحذيرات خبراء الصحة من أن مثل هذه الخطوات قد تكون مبكرة جدًا.

جاءت هذه الأخبار بينما بدا أن التفشي يواصل التراجع في معظم أنحاء آسيا.

ففي الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، لم تبلغ السلطات يوم السبت عن أي حالات وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، إلى جانب 12 حالة إصابة جديدة فقط، 11 منها جاءت من الخارج وانتقال محلي واحد في مقاطعة مجاورة لروسيا، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 10 حالات جديدة، في اليوم الثامن على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرين حالة. ولم تحدث وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت الهند تخفيف الإغلاق الصارم لنحو 1.3 مليار شخص مع إعادة فتح محلات الأحياء والمتاجر التجارية المستقلة. أبلغت الهند عن أكثر من 24,500 حالة وفاة و775 حالة وفاة. في الأسبوع الماضي، سمحت باستئناف أنشطة التصنيع والزراعة في المناطق الريفية حيث ترك الملايين من العاملين بأجر يومي بدون عمل.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وفي الولايات المتحدة، سمح حكام جمهوريون في جورجيا وأوكلاهوما بإعادة فتح صالونات ومنتجعات وصالونات حلاقة، بينما فتحت ألاسكا الطريق أمام المطاعم لاستئناف خدمة تناول الطعام ومتاجر البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات لفتح أبوابها، كل ذلك مع قيود. اختارت بعض بلديات ألاسكا الحفاظ على قواعد أكثر صرامة.

وعلى الرغم من محدودية النطاق، والخضوع لقيود التباعد الاجتماعي، إلا أن إعادة الفتح كانت بمثابة علامة بارزة في النقاش المحتدم في الولايات المتحدة وخارجها حول مدى السرعة التي يجب على القادة السياسيين رفعها عن أوامر الإغلاق المدمرة اقتصاديًا.

ذكر أن فيروس كورونا المستجد قتل أكثر من 190 ألف شخص حول العالم، بما في ذلك - حتى يوم الجمعة - أكثر من 50 ألفا في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء أعدته جامعة جون هوبكنز من أرقام حكومية. يعتقد أن عدد القتلى الفعلي أعلى بكثير.

وتستمر الاختبارات التي تكشف عن الإصابة بالفيروس عبر الولايات المتحدة.

ففي فلوريدا، قال الحاكم رون ديسانتيس إن إدارته تخطط للسماح للصيادلة بإجراء اختبارات الفيروسات للوصول إلى مجموعة أوسع من الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أعراض ويعتقدون أنهم ربما تعرضوا للفيروس.

موضوع يهمك أعلنت الصين، السبت، عن 12 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة، فيما سجلت الولايات المتحدة الأميركية انخفاضاً... كورونا.. أدنى حصيلة وفيات بأميركا ولا حالات وفاة بالصين فيروس كورونا

وفي ولاية ميشيغان، مدد الحاكم الديمقراطي جريتشين وايتمر أمر البقاء في المنزل حتى 15 مايو/أيار، في حين رفع القيود بحيث يمكن إعادة فتح بعض الشركات ويمكن للجمهور المشاركة في أنشطة خارجية مثل الجولف وركوب القوارب الآلية. سجلت ميشيغان ما يقرب من 3000 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، خلف نيويورك ونيوجيرزي فقط.

فيما سجلت نيويورك أقل عدد يومي من وفيات كوفيد-19 في أسابيع يوم الجمعة، حيث سجلت الولاية 422 حالة وفاة حتى اليوم السابق - وهي الأقل منذ 31 مارس، عندما سجلت 391 حالة وفاة. ومات أكثر من 16 ألف شخص في الولاية جراء تفشي المرض.