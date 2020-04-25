419 وفاة بكورونا بالجزائر.. والأردن ينصح "الجميع" بالكمامات

في ظل اقتراب الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم من 3 ملايين، تستمر الدول العربية بتسجيل حالات جديدة، كما تشهد ارتفاعاً في أعداد المتعافين، وفي بعض الأحيان بالوفيات.

الإمارات.. 127 حالة شفاء

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 532 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد‬⁩، و127 حالة شفاء، بالإضافة إلى 7 حالات وفاة.

الجزائر.. 419 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في الجزائر إلى 3256، والوفيات إلى 419.

أما الحالات التي تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية فبلغت 71 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في الجزائر إلى 1479.

السودان.. 17 وفاة

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، متضمنة حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السودان إلى 213، منها 17 حالة وفاة.

في المقابل، تماثلت 5 حالات للشفاء، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين من كورونا في السودان 19 شخصاً.

الأردن.. 3 إصابات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 444 حالة.

كما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة اليوم، ليصبح الإجمالي 326 متعافيا من كورونا.

من جهته، أوصى وزير الصحة الأردني سعد جابر السبت "جميع" المواطنين بوضع كمامات الحماية في الأماكن العامة للوقاية من وباء كوفيد-19.

فلسطين.. حالة شفاء وحالتا انتكاسة

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل 11 إصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ما يرفع مجموع الإصابات إلى 495، بينها 26 طفلاً تقل أعمارهم عن الـ9 أعوام.

كما تم تسجيل حالة انتكاسة جديدة لمتعافٍ من كورونا، ما يرفع عدد حالات الانتكاسة إلى 18 حالة.

في المقابل، تم تسجيل حالتي تعافٍ من كورنا في فلسطين، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 105.

البحرين.. 1160 متعافياً

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 47 حالة.

وذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البحرين إلى 2588، والمتعافين إلى 1160.

العراق.. 55 إصابة جديدة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1763.

ولم يتم تسجيل أيه وفيات جديدة بالفيروس في العراق ليظل الإجمالي عند 86.

عُمان.. 1905 إصابات بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم السبت، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في السلطنة إلى 1905.

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أما عدد الوفيات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان فيبلغ 10 حالات. في المقابل تماثل 329 مصابا للشفاء في السلطنة.

لبنان.. حالتا وفاة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 704 إصابات.

كما شهد لبنان اليوم حالتي وفاة بكورونا، ما رفع عدد الوفيات إلى 24 حالة منذ بداية الأزمة.

كما ذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 143 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الأزمة.

الكويت.. 43 حالة شفاء جديدة

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح، شفاء 43 مصاباً من كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد في البلاد 656 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 278 إصابة جديدة، و4 وفيات بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2892، بينما الوفيات بلغت 19.

المغرب.. 139 إصابة جديدة

وفي المغرب، تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 3897.

وتم في المجمل تسجيل 159 حالة وفاة بكورونا في المغرب، بعد وفاة مصاب اليوم، في المقابل تعافى 537 مصاباً، أي بزيادة قدرها 51 عن أعداد أمس.

قطر.. 833 إصابة جديدة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 9358.

كما تم تسجيل 120 حالة شفاء إضافية ليرتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر إلى 929. ولم يتم تسجيل حالات وفاة بكورونا إضافية اليوم، ليبقى عدد المتوفين عند 10.