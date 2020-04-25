115 إصابة جديدة بكورونا في عُمان.. وحالتا وفاة في لبنان

في ظل اقتراب الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم من 3 ملايين، تستمر الدول العربية بتسجيل حالات جديدة، كما تشهد ارتفاعاً في أعداد المتعافين، وفي بعض الأحيان بالوفيات.

عُمان.. 1905 إصابات بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم السبت، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في السلطنة إلى 1905.

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أما عدد الوفيات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان فيبلغ 10 حالات. في المقابل تماثل 329 مصابا للشفاء في السلطنة.

لبنان.. حالتا وفاة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 704 إصابات.

كما شهد لبنان اليوم حالتي وفاة بكورونا، ما رفع عدد الوفيات إلى 24 حالة منذ بداية الأزمة.

كما ذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 143 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الأزمة.

الكويت.. 43 حالة شفاء جديدة

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح شفاء 43 مصاباً من كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد في البلاد 656 حالة.