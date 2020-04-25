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115 إصابة جديدة بكورونا في عُمان.. وحالتا وفاة في لبنان

المصدر: دبي – العربية.نت
ممرضة في مستشفى بجبيل في لبنان ترقص خلال حفل أقيم في باحة المنشأة لشكر العمال الصحيين
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في ظل اقتراب الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم من 3 ملايين، تستمر الدول العربية بتسجيل حالات جديدة، كما تشهد ارتفاعاً في أعداد المتعافين، وفي بعض الأحيان بالوفيات.

عُمان.. 1905 إصابات بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم السبت، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في السلطنة إلى 1905.

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أما عدد الوفيات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان فيبلغ 10 حالات. في المقابل تماثل 329 مصابا للشفاء في السلطنة.

لبنان.. حالتا وفاة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 704 إصابات.

كما شهد لبنان اليوم حالتي وفاة بكورونا، ما رفع عدد الوفيات إلى 24 حالة منذ بداية الأزمة.

كما ذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 143 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الأزمة.

ممرضات في مستشفى بطرابلس في لبنان يرقصن خلال حفل أقيم في باحة المنشأة لشكر العمال الصحيين ممرضات في مستشفى بطرابلس في لبنان يرقصن خلال حفل أقيم في باحة المنشأة لشكر العمال الصحيين
الكويت.. 43 حالة شفاء جديدة

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح شفاء 43 مصاباً من كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد في البلاد 656 حالة.

وافدون يرتدون كمامات في مركز قصدوه لتعديل أوضاعهم في الكويت ضمن مبادرة أطلقتها السلطات في ظل تفشي كورونا وافدون يرتدون كمامات في مركز قصدوه لتعديل أوضاعهم في الكويت ضمن مبادرة أطلقتها السلطات في ظل تفشي كورونا

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