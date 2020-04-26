قطر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية في حسابها على تويتر.

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إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن معظم المصابين الجدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية في الدوحة.

كما أعلنت الصحة القطرية عن وصول إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا /كوفيد-19/ إلى 1012 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة جديدة تماثلت للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وفي ظل تفشي كورونا وتأثيره اقتصاديا، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء الماضي أن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضافت الشركة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة أشهر بدءا من إبريل/نيسان، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي".

وقالت إن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".