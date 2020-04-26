كورونا.. 2494 وفاة خلال 24 ساعة بأميركا وصفر بالصين

سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية بـفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء السبت جامعة جونز هوبكنز، في حين أعلنت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة.

ويبلغ عدد الوفيات في أميركا 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز التي تتّخذ بالتيمور مقرا.

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الصين في طريق هزيمة الفيروس

في المقابل أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل الصين 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 إبريل/نيسان مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون تسجيل وفيات.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة ست حالات منقولة محليا من بينها خمس حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد المجاور لهونغ كونغ.

وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سجلت في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة، إضافة إلى 4632 حالة وفاة.

واقتربت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من كسر حاجز الثلاثةِ ملايين حالة، بينما تخطت أعداد الوفيات مئتي ألف حالة، في حين بلغت أعداد المتعافين أكثر من 815 ألف حالة شفاء.