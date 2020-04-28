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ألمانيا تسجل 1144 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 163

المصدر: برلين - رويترز
من ألمانيا
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1144 حالة إلى 156,337.

ووفقا للإحصاء، فقد زاد عدد الوفيات بواقع 163 إلى 5913.

من ألمانيا من ألمانيا

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 3 ملايين حالة، الاثنين، مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل مليون حالة، وفق إحصاء لـ"رويترز".

فيما خلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقل عن 208,973 وفاة في كل أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الاثنين، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

كلمات دالّة

#ألمانيا, #كورونا, #كوفيد_19, #فيروس_كورونا
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