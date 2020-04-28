كورونا.. 1303 وفيات بأميركا وانحسار آسيوي

سجلت الولايات المتحدة 1303 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حين ناهز إجمالي الإصابات المليون. وأعلنت الصين عن ست إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات.

ففي أميركا، ناهز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد مساء الإثنين المليون، في حين سجّلت البلاد وفاة 1303 مصابين خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي الجامعة، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 56 ألفاً و144 شخصاً من أصل 987 ألفاً و22 مصاباً، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء في هذا البلد 111 ألفاً و109 مصابين.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تُعِدّ وحدها رُبع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات.

لكنّ عدد المصابين الحقيقي في الولايات المتّحدة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع في البلاد.

وفي الصين، سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم 27 أبريل/نيسان ارتفاعا من ثلاثة قبل يوم ليصل العدد الإجمالي للإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الآن إلى 82836.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى ثلاثة يوم الاثنين. وارتفع عدد الحالات التي لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 يوم الاثنين مقابل 25 قبل يوم. وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

أما هونغ كونغ، فلم تسجل أي حالات إصابة جديدة بالمرض لليوم الثاني على التوالي، الأمر الذي أثار الارتياح في مدينة عصف المرض باقتصادها بعد حملة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أصابت الاقتصاد بالشلل بالفعل.

وكانت المدينة قد أكدت رصد 1038 إصابة وأربع وفيات منذ بداية التفشي في يناير.

انحسار في كوريا الجنوبية

يأتي ذلك فيما أعلنت كوريا الجنوبية عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة على الصعيد الوطني إلى 10,752 و244 حالة وفاة.

ارتفاع الوفيات بإسرائيل

هذا وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، من جراء الإصابة بكورونا، إلى 208، فيما بلغ عدد المصابين 15,589 من بينهم 117 في حالة خطيرة مع استمرار التراجع في عدد الموصولين بأجهزة تنفس.

301 وفاة في باكستان

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 301 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 14,079 حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الثلاثاء، ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 20 حالة وفاة، بالإضافة إلى 751 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

أقل زيادة يومية في سنغافورة

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أقل زيادة يومية في عدد المصابين خلال نحو أسبوعين، ليرتفع الإجمالي إلى 14,951 مصابا.

ومعظم الحالات الجديدة هي لعمال وافدين من الخارج يعيشون في مساكن خاصة. وسجلت سنغافورة أحد أكبر أعداد الإصابات بالفيروس في آسيا.