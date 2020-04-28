إصابات كورونا بأميركا تناهز المليون.. ولا وفيات بالصين

سجلت الولايات المتحدة 1303وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حين ناهز إجمالي الإصابات المليون. واعلنت الصين عن ست حالات إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات.

ففي اميركا، ناهز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ مساء الإثنين المليون، في حين سجّلت البلاد وفاة 1303 مصابين خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 56 ألفاً و144 شخصاً من أصل 987 ألفاً و22 مصاباً، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء في هذا البلد 111 ألفاً و109 مصابين.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها رُبع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات.

لكنّ عدد المصابين الحقيقي في الولايات المتّحدة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع في البلاد.

وفي الصين، سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 27 أبريل نيسان ارتفاعا من ثلاثة قبل يوم ليصل العدد الإجمالي للإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الآن إلى 82836.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الثلاثاء إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى ثلاثة يوم الاثنين. وارتفع عدد الحالات التي لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 يوم الاثنين مقابل 25 قبل يوم. وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.