إصابات جديدة بكورونا في الكويت وعُمان ولبنان والإمارات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3440.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق، تعافي 206 حالات من الفيروس، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 1012 حالة.

كما بثت وزارة الصحة البحرينية على تويتر خبرا عن تعافي 64 حالة إضافية من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1310 حالة حتى الآن.

وإلى ذلك، نقلت وكالة أنباء الإمارات على تويتر عن وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة شفاء و7 وفيات، مشيرة إلى إجراء 25 ألف فحص جديد لكورونا.

وأشارت وزارة الصحة في الجزائر إلى تسجيل 132 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا، الثلاثاء، وبهذا ارتفع إجمالي الوفيات إلى 437، والإصابات إلى 3649 حالة، مع تماثل 93 حالة للشفاء ما يزيد عدد المتعافين إلى 1651.

كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية على "فيسبوك"، نقلا عن وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات إلى 501.

وفي تطور آخر، نقل الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على تويتر عن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. ولم تسجل البلاد أي إصابات جديدة اليوم بالفيروس.



وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: "سيكون هناك حظر شامل يوم الجمعة المقبل بنفس الآليّة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية"، وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

هذا وأفادت وزارة الصحة العمانية على تويتر، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2131.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات 10، فيما وصل عدد المتعافين إلى 364.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي 7 حالات كورونا جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط/فبراير الماضي الى 717.

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ولم تشهد هذه الآونة أي وفيات جديدة بالفيروس ليستقر العدد عند 24 حالة وفاة.

وفي جنوب السودان، تم تسجيل 28 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 34 إصابة. ولم تعلن البلاد عن أي حالة وفاة حتى الآن.

وتخطى العدد العالمي لعدوى فيروس كورونا 3 ملايين حالة، وتوفي حوالي 210 آلاف بالمرض، في حين تعافى 841,966 مريضا بشكل كامل.