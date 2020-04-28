كورونا "عربياً".. 82 إصابة جديدة في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2131. وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات 10 فيما وصل عدد المتعافين إلى 364.

وفي قطر، كشف تقرير لصحيفة "بيزنيس ستاندرد" Business Standard الهندية، أن قطر باتت هي أكثر دولة تضم إصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد سكانها، متجاوزة كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.

ويقول التقرير إن العدد العالمي لعدوى الفيروس التاجي تخطى ثلاثة ملايين، وقد توفي بالفعل أكثر من 200.000 شخص بالمرض. ويبلغ عدد الحالات الإيجابية في الوقت الحاضر 2,940,257، في حين تعافى 841,966 مريضا بشكل كامل.

وأضاف أن قطر تشهد ارتفاعاً مقلقاً في عدد الحالات اليومية الجديدة، وفي الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات المضافة يومياً إلى إجمالي عدد الحالات في قطر من 500 حالة إلى أكثر من 900 حالة. وفي البلد 287 10 حالة في الوقت الحاضر، و10 وفيات. في الواقع، لديها الآن حالات لكل مليون نسمة أكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.