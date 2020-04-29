أفلتت من إنفلونزا إسبانيا قبل قرن واليوم تتحدى كورونا

المصدر: بحيرة موهيغان، نيويورك _ أسوشييتد برس

ولدت هذه السيدة النيويوركية صاحبة الصورة إبان جائحة الإنفلونزا الإسبانية وتعيش حتى تواجه كوورونا "كوفيد-19" وتأمل أن تنجو منه أيضا.

اعتادت أنجلينا فريدمان، الإقامة في دار لرعاية المسنين يطل على بحيرة موهيغان، نقلت إلى مستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية يوم الحادي والعشرين من مارس/ آذار الماضي، غير أن فحوصها تأجلت بعدما ثبتت إصابتها بكوفيد- 19.

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بعد نوبات حمى متقطعة على مدار عدة أسابيع جاءت نتائج اختبارات السيدة البالغة من العمر 101 عام والمصابة بالسرطان، سلبية في العشرين من أبريل/نيسان الجاري، بحسب محطة "دبليو بي أي إكس- تي في" التلفزيونية.

وقالت جوان ميرولا، ابنة انجلينا "أمي من الناجين، لديها حمض نووي بشري خارق".

ولدت فريدمان على متن سفينة كانت تقل مهاجرين من إيطاليا إلى نيويورك عام 1918 وماتت أمها وهي تلدها على متن السفينة.

وعاشت أنجلينا بينما مات زوجها هارولد وعشرة من أبنائها.