إيران.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 5957

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء إن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران ارتفع بواقع 80 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى 5957.

وأضاف في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 93657 في إيران إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا من الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء عن تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 92584 حالة.

كما أعلنت الوزارة أمس في بيانها عن تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5877. كما بلغ عدد المتعافين من الوباء 72439 شخصا.

تقسيم بالألوان

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن الأحد، عن قرار جديد يقسم المحافظات الإيرانية إلى ثلاث فئات: أبيض، أصفر، أحمر، اعتمادًا على مستوى الأزمة الصحية.

وقال روحاني إنه سيتم إعادة فتح الأضرحة والمواقع الدينية في 127 منطقة توصف بأنها "مناطق بيضاء" بعد تصديق وزارة الصحة عليها، إما بحلول نهاية الأسبوع المقبل أو في منتصف رمضان (في 9 مايو/أيار).

يأتي ذلك في وقت حذر فيه حسين عرفاني، رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية في مقابلة على شاشة التلفزيون الحكومي الإيراني من أن "الناس لا يجب أن يعتقدوا أن الوباء قد انتهى ويمكنهم التجول كما يحلو لهم"، مضيفًا أن "الناس يجب أن يبقوا في المنزل إذا لم يكن لديهم أي شيء مهم للقيام به في الخارج".