بعد القطتين.. أول كلب يصاب بكورونا في الولايات المتحدة

قالت منظمة أمريكان هيومين سوسايتي، إن كلبا من سلالة البج كان يعيش في بيت بولاية نورث كارولاينا مع 3 أشخاص أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس "كورونا"، أصبح أول كلب في الولايات المتحدة يجري تشخيص إصابته بمرض "كوفيد-19" التنفسي.

وقالت متحدثة باسم المنظمة، في بيان، الأربعاء، إن الفيروس انتقل على ما يبدو للكلب إما من الأم أو الأب أو الابن الذين تأكدت إصابتهم جميعا بالفيروس.

وأضافت المتحدثة أن الاختبارات أكدت خلو ابنة أخرى للأسرة من الفيروس بالإضافة إلى كلب آخر وقط.

وكانت السلطات الصحية في هونغ كونغ قد قالت أوائل الشهر الماضي، إن الاختبارات أثبتت أن كلبا أليفا صاحبه مصاب بفيروس "كورونا"، التقط الفيروس ومن المرجح أن يكون أول حالة لانتقال العدوى من إنسان لحيوان، ومنذئذ تم تسجيل عدة حالات إصابة بين قطط.

كانت وزارة الزراعة الأميركية، قد أعلنت إصابة قطتين في نيويورك بفيروس "كورونا" المستجد، ما يجعلهما أول حيوانين أليفين يصابان بالفيروس في أميركا.

وقالت الوزراة، في بيان مشترك مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية: "هذه الحيوانات الأليفة هي الأولى في الولايات المتحدة المؤكد إصابتها".

وأضافت: "القطتان تعانيان من أعراض تنفسية خفيفة، ومن المتوقع تعافيهما بالكامل"، مشيرة إلى إصابة الأولى عن طريق شخص داخل المنزل.

وجرى اختبار القطة الثانية بعد أن ظهرت عليها أعراض في الجهاز التنفسي، وكانت نتيجة الاختبار إيجابية، بينما أصيبت القطة الأخرى خارج المنزل.

وطالبت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بإبقاء الحيوانات الأليفة في المنازل، مع الحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بين الأشخاص والحيوانات.