مصر: 226 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة .

وذكر ت الوزارة أن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، بلغ 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى الأربعاء .

وأوضحت الوزارة ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.