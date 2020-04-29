ثاني أكبر حصيلة بأوروبا.. وفيات كورونا ببريطانيا تناهز 27 ألفاً

في تطور جديد لانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، سجلت بريطانيا، الأربعاء، 765 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 26.097.

كما أعلنت نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة الأميركية، عن 330 وفاة جديدة بالفيروس، في تراجع مستمر لمعدل الوفيات.

وفي باريس، قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد زاد 427 ليصل 24087 حالة، الأربعاء، بينما استمر عدد المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة في الانخفاض.

وزادت حصيلة الوفيات 1.8 في المئة، بالمقارنة مع الثلاثاء، بمعدل زيادة أعلى قليلا مما كان عليه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، بحسب وكالة رويترز.



وفي المقابل، انخفض عدد الأشخاص الذين يُعالجون في المستشفيات من مرض كوفيد-19 إلى 26834 من 27484 أمس الثلاثاء، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة إلى 4207 من 4387. وتشهد هذه الأعداد تراجعا منذ أكثر من أسبوعين.

هذا وأودى فيروس كورونا المستجد بـ217 ألفاً و439 شخصاً على الأقل منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الأربعاء استناداً لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و104 آلاف و330 إصابة رسمياً في 193 بلداً ومنطقة. وتم إعلان تعافي 859 ألفاً من هذه الحالات على الأقل.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الوفيات بلغ 58 ألفاً و355 من مليون ونحو 12 ألف إصابة، بينما تعافى 115 ألفاً و936 مريضاً على الأقل.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية كالبلد الأكثر تأثّرا بـ 27 ألفاً و359 وفاة و201 ألف و505 إصابات مؤكدة. وتحل إسبانيا في المرتبة الثالثة، ثم فرنسا مع 23 ألفا و660 وفاة و168 ألفا و935 إصابة، تليها بريطانيا مع 21 ألفا و678 وفاة و161 ألفا و145 إصابة.

وفي السويد، تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 حاجز 20 ألف حالة اليوم الأربعاء مع تسجيل 107 وفيات جديدة في البلاد ليرتفع عدد الوفيات إلى 2462. وأظهرت الإحصاءات التي تجمعها وكالة الصحة العامة في السويد وتنشرها يوميا تسجيل 681 إصابة جديدة بالمرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20302.

تحذير من السفر

ورصدت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق.

ووفقا للإحصاء، فإن العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان، بلغ 157641 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات 6115.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن الحكومة ستعلن اليوم تمديدا للتحذير من السفر لكل الرحلات السياحية للخارج حتى 14 يونيو/حزيران على الأقل، قائلة إن وثيقة لوزارة الخارجية في هذا الشأن تم الاتفاق عليها مع وزارات أخرى.

وفي هولندا، قالت سلطات الصحة اليوم الأربعاء إن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زادت بواقع 386 حالة ليصل الإجمالي إلى 38802 كما تم تسجيل 145 وفاة جديدة. وقال معهد الصحة العامة في هولندا إن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 4711 وفاة.

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 325 وفاة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية مقابل 301 وفاة في اليوم السابق.

لكنها قالت إن العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 453 حالة ليصل إلى 24275 وإن بعض الحالات الإضافية مسجلة في الأيام السابقة. وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات قفز بواقع 2144 حالة عما كان عليه أمس الثلاثاء وبلغ 212917 إصابة.

ارتفاع الإصابات في روسيا

يأتي ذلك فيما سجلت روسيا 5841 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99,399 حالة.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن العدد الإجمالي للوفيات على مستوى البلاد ارتفع إلى 972 اليوم بعد تسجيل وفاة 108 أشخاص في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

أكبر حصيلة يومية من الوفيات

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية تسجيل أكبر حصيلة يومية من الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد " كوفيد -19 " بلغت 26 حالة وفاة، و وفق الإحصاءات الحكومية فقد ارتفع إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى 327 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 14485 حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وفي السياق، وحتى اليوم، أعلنت الصين، ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ، 4633 وفاة و82 ألفا و858 إصابة، بينما تعافى 77 ألفا و578 شخصا.

وسجّلت أوروبا مليونا و431 ألفا و470 إصابة و129 ألفا و723 وفاة حتى 11:00 ت غ. وبلغ عدد الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا مليونا و62 ألفا و398 مع 61 ألفا و284 وفاة.

وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 189 ألفا و199 إصابة و9827 وفاة، وآسيا 213 ألفا و792 إصابة و8376 وفاة، والشرق الأوسط 164 ألفا و629 إصابة و6587 وفاة، وإفريقيا 34 ألفا و786 إصابة و1526 وفاة، وأوقيانيا 8057 إصابة و116 وفاة.

