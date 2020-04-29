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1304 إصابات بكورونا في ألمانيا.. وتمديد تحذير السفر ليونيو

المصدر: دبي - العربية.نت
من ألمانيا
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أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية رصد 1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق.

فرنسا - فرانس برس فرنسا - فرانس برس

ووفقا للإحصاء، فإن العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان، بلغ 157641 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات 6115.

إسبانيا - فرانس برس إسبانيا - فرانس برس

ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن الحكومة ستعلن اليوم تمديدا للتحذير من السفر لكل الرحلات السياحية للخارج حتى 14 يونيو/حزيران على الأقل، قائلة إن وثيقة لوزارة الخارجية في هذا الشأن تم الاتفاق عليها مع وزارات أخرى.

كورونا من بريطانيا كورونا من بريطانيا

كلمات دالّة

#أوروبا, #كورونا
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