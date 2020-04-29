يوم ثان من دون إصابات بكورونا بالأردن.. والسودان يسجل 57 حالة

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لكن بشكل متفاوت بين البلدان التي يبدو أن بعضها تخطى ذروة الوباء، في وقت ترتفع فيه يومياً حالات الشفاء في أنحاء العالم العربي.

الأردن.. يوم ثانٍ من دون إصابات

ولليوم الثاني على التوالي، لم يسجل الأردن أية إصابة بكورونا داخل أراضيه، بينما تم تسجيل حالتين لسائقي شاحنات على الحدود البرية.

كما سجّل الأردن 8 حالات شفاء من كورونا، بينما عدد المتبقين في مستشفيات العزل لتلقي العلاج انخفض إلى 77 حالة.

اليمن.. 5 إصابات في عدن

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن.

الإمارات.. 2329 متعافًى

وفي الإمارات تم تسجيل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 11929 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء من كورونا في الإمارات إلى 2329، وذلك بعد تسجيل 148 حالة شفاء جديدة.

أما الوفيات بكورونا في الإمارات فبلغ عددها 98 حالة، وذلك بعد تسجيل وفاة 9 أشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة.

فلسطين.. 507 إصابات

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 507.

سلطنة عُمان.. 143 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 2274 إصابة.

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وذكرت الوزارة أن سلطنة عُمان سجلت 10 وفيات بكورونا في المجمل، بينما تماثل 364 مصاباً للشفاء من الفيروس.

الكويت.. 213 حالة شفاء جديدة

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 213 مصاباً آخرين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء في الكويت 1389 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3740 حالة.

البحرين.. 85 حالة تعافٍ جديدة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 85 حالة.

المغرب.. 69 إصابة جديدة

وفي المغرب، تم تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 4321 حالة.

كما تعافى 150 مصاباً آخرين من فيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 928.

أما عدد الوفيات بكورونا في المغرب فيبلغ 168، بعد وفاة 3 أشخاص اليوم.

لبنان.. 4 إصابات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 721 حالة.

واستقر عدد الوفيات بكورونا في لبنان على 24 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة.

قطر.. 643 إصابة جديدة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 12564.

وأضافت أنها سجلت تعافي 109 حالات ليرتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر إلى 1243.

واعتبرت الوزارة أن انتشار كورونا دخل مرحلة الذروة في قطر.

تونس تعلن حالة الطوارئ

وفي تونس، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية لمدة 30 يوماً وذلك ابتداءً من 30 إبريل/نيسان.

كما ستبدأ تونس اعتباراً من 4 مايو/أيار المقبل تخفيفاً تدريجياً للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

في سياق آخر، تم ‏تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بولاية تونس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 41 منذ بداية انتشار فيروس كورونا في البلاد.

العراق.. 2003 إصابات

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2003.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب كورونا في العراق إلى 92.

كما تم تسجيل 27 حالة شفاء إضافية من كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 1346.

موريتانيا.. إصابة جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى سيدة أجنبية تقيم في نواكشوط وتبلغ من العمر 68 عاماً، وضعت في العزل الصحي حيث تتلقى الرعاية.

وبدأت السلطات عملية بحث واسعة عن مخالطي السيدة من أجل فحصهم ووضعهم في الحجر الصحي الاحترازي.

وتعد هذه الحالة هي ثامن إصابة مؤكدة بالفيروس في موريتانيا، منذ انتشار الوباء عالمياً، وأول حالة بعد إعلان خلو البلاد من الوباء إثر شفاء صاحبة آخر إصابة مؤكدة تسجل في البلاد في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.

الجزائر.. 199 إصابة جديدة

وفي الجزائر، تم تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3848 حالات.

كم سجّلت الجزائر 7 وفيات جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 444 حالة.

في المقابل، تماثل 51 مصاباً آخراً للشفاء من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 1702.

السودان.. 57 إصابة جديدة

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 375 حالة.

كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السودان ما يرفع العدد الإجمالي إلى 28، فيما تعافت 32 حالة من كورونا في الأردن.

سوريا.. أول إصابتين في مناطق سيطرة الأكراد

وفي سوريا، أكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الأكراد بشمال البلاد.

ونقل المراسل عن رئيس "هيئة الصحة"، جوان مصطفى، قوله إن المصابين هما زوج وزوجة من مدينة الحسكة السورية.

يذكر أن الإدارة الذاتية الكردية فرضت حظر تجول شاملاً، وأغلقت المدارس والجامعات والمعابر الحدودية لتفادي انتشار الفيروس في مناطق سيطرتها.