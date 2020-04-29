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213 حالة شفاء جديدة من كورونا بالكويت.. و143 إصابة بعُمان

المصدر: دبي – العربية.نت
كويتيون عادوا برحلات إجلاء من الخارج يغادرون مطار العاصمة مرتدين كمامات (أرشيفة)
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تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لكن بشكل متفاوت بين البلدان التي يبدو أن بعضها تخطى ذروة الوباء، في وقت ترتفع فيه يومياً حالات الشفاء في أنحاء العالم العربي.

سلطنة عُمان.. 143 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 2274 إصابة.

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وذكرت الوزارة أن سلطنة عُمان سجلت 10 وفيات بكورونا في المجمل، بينما تماثل 364 مصاباً للشفاء من الفيروس.

الكويت.. 213 حالة شفاء جديدة

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 213 مصاباً آخرين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء في الكويت 1389 حالة.

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