السعودية: 1552 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع عدد المتعافين لـ4134

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، فيما ارتفع عدد المتعافين لـ4134 حالة.

وأكد المتحدث أن 19% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و16% للإناث، و84% للذكور.

وأضاف أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 27011 حالة، بينها 22693 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وتابع: تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 4134 حالة.

كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 184 شخصًا .

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وكانت الوزارة قد أعلنت أمس السبت تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تمثل الإناث منها 11%، بينما شكل الذكور 89% ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25459.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول كورونا أن الإصابات النشطة بلغت 21518 والحالات الحرجة 139.

كما أعلن تسجيل 210 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في المملكة إلى 3765.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 7 حالات وفيات جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 176 حالة وفاة.

كانت لجنة تنظيم سكن العمالة بالسعودية أعلنت أمس الجمعة عن إعادة توزيع العمال لفك التكدسات.

وقال الأمين العام للجنة سكن العمالة إنه يوجد 1860 غرفة عزل داخل المساكن، تستخدم للعمالة الذين تظهر عليهم أعراض لحين التعامل الصحي معهم. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم الاتفاق مع قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة، لدعم سكن العمالة، لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يومياً.

كما أضاف أنه تم تسهيل عودة قرابة 2500 عامل إلى بلادهم سالمين.