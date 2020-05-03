السعودية تقدم 10 ملايين ريال للشعب الفلسطيني لمواجهة كورونا

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، مراسم تسليم أولى دفعات المساعدات الطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقع محاضر تسليم شحنة المساعدات، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأردنية عمان، السفير نايف السديري ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني معالي الوزير رمزي خوري مدير الصندوق القومي الفلسطيني، بحضور السفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري.

وتبلغ قيمة المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل المركز من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية، بهدف تدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.