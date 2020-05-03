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وفيات كورونا بإيران ترتفع لـ6203.. وتوجه لفتح مساجد

المصدر: العربية.نت
أرشيفية
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6203 اليوم الأحد بعد تسجيل 47 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن عدد الإصابات وصل إلى 97424، مع العلم أن إيران من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.

من كرمان في إيران (أرشيفية- فرانس برس) من كرمان في إيران (أرشيفية- فرانس برس)

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن المساجد المغلقة منذ منتصف مارس لاحتواء فيروس كورونا، ستفتح اعتباراً من غد الاثنين في 30% من المناطق.

وقال روحاني، في كلمة خلال اجتماع للجنة مكافحة الوباء بثها التلفزيون الرسمي: "قررنا اليوم فتح المساجد في 132 منطقة منخفضة الخطورة (على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد) اعتباراً من الغد، واستئناف صلوات الجمعة، مع احترام المعايير الصحية". ويوجد في إيران 434 منطقة.

من إيران4 (فرانس برس) من إيران4 (فرانس برس)

والمنطقة، أو المقاطعة (شهرستان بالفارسية)، تتفرع من المحافظة وفق التقسيم الإداري في إيران، حيث ثمة 434 مقاطعة ضمن 31 محافظة.

وقال روحاني إن "احترام التباعد الاجتماعي أهم من المشاركة في الصلاة الجماعية".

ولم يوضح أي مقاطعات ستكون مشمولة بالقرار الجديد ولا عدد المساجد التي ستكون مخوّلة بفتح أبوابها الاثنين.

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