على عكس روسيا.. جراح أغلب أوروبا تندمل بتراجع وفيات كورونا

يبدو أن الأمل في استعادة الحياة في أوروبا فرض نفسه على سلوك الناس بل وحتى على أرقام الضحايا، ففي إيطاليا التي أنهكها الصراع مع كورونا سجلت 174 وفاة في أدنى حصيلة منذ بدء الحجر، ولحقت إسبانيا بجارتها لتسجل أقل حصيلة وفيات منذ منتصف مارس، وحتى بريطانيا التي تخطت إسبانيا في حصيلة الوفيات عادت لتسجل 315 وفاة فقط .

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 243 ألفاً و637 شخصاً على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 1100 بتوقيت غرينتش الأحد.

وسجلت أكثر من ثلاثة ملايين و441 ألفاً و540 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات. وتعافى مليون و55 ألفا و500 مصاب على الأقل.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 66 ألفا و385 من أصل مليون و133 ألفا و96 إصابة. وأُعلن شفاء 175 ألفا و382 شخصاً على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 28710 وفيات من أصل 209 آلاف و328 إصابة، تليها بريطانيا (28131 وفاة و182 ألفا و260 إصابة)، وإسبانيا مع 25264 وفاة (217 ألفا و466 إصابة) وفرنسا (24 ألفا و760 وفاة و168 ألفا و396 إصابة).

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة

وسجلت إيطاليا الأحد 174 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، في حصيلة هي الأدنى منذ بدء الحجر الذي من المقرر البدء بتخفيفه الاثنين.

وأعلن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الحجر ليلة 9-10 آذار/مارس، شارحا لـ60 مليون إيطالي أن هذا الإجراء الذي كان طبّق في شمال البلاد قبل ذلك بيومين، هو السبيل الوحيد لاحتواء الوباء.

وأودى الفيروس بنحو 29 ألف شخص في البلاد، وفق المعطيات الرسمية. لكن الأرقام تظهر تحسّن إدارة الوباء خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع الضغط على النظام الصحيّ.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 135 شخصا إضافيين خلال 24 ساعة في فرنسا، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات إلى 24 ألفا و895 منذ الأول من مارس، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة الأحد.

وأورد بيان أن الضغط على أقسام الانعاش تراجع في شكل طفيف مع مغادرة ثمانية مصابين بكوفيد-19 تلك الاقسام، لكن العدد الاجمالي للمرضى فيها لا يزال يتجاوز القدرات المعتادة.

315 وفاة في المملكة المتحدة

وارتفع عدد وفيات كوفيد-19 في المملكة المتحدة إلى 28446، بزيادة قدرها 315 حالة، وفقا للأرقام المعلنة الأحد والتي تشمل الوفيات في المستشفيات وفي أماكن أخرى مثل دور الرعاية.

وتظهر هذه الحصيلة تراجعاً مقارنة بحصيلة السبت (621 وفاة)، لكن الأرقام الرسمية تبقى غير دقيقة وتعكس غالباً انخفاضاً في نهاية الأسبوع بسبب التأخر في تسجيل الوفيات.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، الأحد، أن 327 مصاباً آخرين بفيروس كورونا توفوا في مستشفيات إنجلترا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21180 حالة.

تتراوح أعمار أحدث المتوفين بين 46 عاما و101 سنة، وبينهم 17 متوفى أعمارهم بين 47 و97 عاماً ولم يكونوا مصابين بأي أمراض معروفة.

ارتفاع وفيات كورونا في كندا إلى 3606

وفي كندا، أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع 4.6 في المئة إلى 3606 الأحد.

ووفقا للبيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للوكالة، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 57148.

تركيا أعلى حصيلة خارج أوروبا وأميركا وروسيا

فيما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأحد، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع بواقع 61 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 3397.

كما أشارت البيانات إلى أن العدد إجمالي للإصابات بالفيروس زاد 1670 ليصل إلى 126045 وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.

وتعافى حتى الآن 63151 شخصا من فيروس كورونا المستجد. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في تركيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 24001، ما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الجائحة إلى ما يزيد على 1.135 مليون.

فيما سجلت باكستان 981 إصابة كورونا جديدة ليتجاوز إجمالي الإصابات 20,000 حالة.

إسبانيا.. انخفاض كبير بعدد الوفيات

أشارت بيانات وزارة الصحة الإسبانية إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع 164 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264 الأحد، فيما يمثل أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 مارس/آذار الماضي.

كما قالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 217466 الأحد، مقابل 216582 حالة يوم السبت.

69 وفاة جديدة في هولندا

من جانبها، ذكرت السلطات الصحية الهولندية الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 335 حالة إلى 40571.

وأبلغ المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 69 وفاة جديدة، مما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5056.

وتشدد السلطات على أن العدد الفعلي للإصابات أعلى على الأرجح لعدم خضوع جميع المشتبه بإصابتهم لاختبارات.

10 آلاف إصابة في روسيا

من جهتها، سجلت روسيا، الأحد، أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 10,633 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 134,686، وفقا للبيانات الرسمية.

ومع ذلك تباطأ معدل الوفيات في الأيام الماضية ولا يزال أقل بكثير من الناحية النسبية مقارنة بكثير من البلدان الأخرى.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا، إن عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 1280 بعد وفاة 58 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 793 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 162,496. وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.