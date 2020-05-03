إصابات كورونا بألمانيا تتجاوز 162ألفا.. الوفيات 6649

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 793 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496. وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.

وقد أودى وباء كوفيد-19 بـ حياة 241.682 شخصا على الأقل منذ ظهور الجائحة للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش السبت.

وسجلت أكثر من 3,398,390 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات، فيما تعافى 1,023,900 على الأقل.