مصر: 348 إصابة جديدة بكورونا و7وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7وفيات.

وقالت الوزارة اليوم الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافًى.

وذكر ت الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين، بلغ 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.