وزير الصحة الألماني: لقاح كورونا يستغرق سنوات

اعتبر وزير الصحة الألماني أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب "سنوات"، في حين توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الأمر ممكن بحلول نهاية العام.

وقال الوزير الألماني، ينس سباهن، مساء الأحد لقناة "أ آر دي" الألمانية "سأكون سعيداً لو كان الأمر ممكناً خلال أشهر، لكن أعتقد أن علينا أن نكون واقعيين، الأمر قد يتطلب سنوات لأن الخيبات ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى".

موضوع يهمك قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين إن إصابته بمرض كوفيد-19 كانت تجربة "مروعة" مضيفا أن الفيروس أنهك طاقته... وزير دفاع بريطانيا: كورونا أنهكني.. كان الأمر مروعا العرب و العالم

وشدد على أن "تطوير اللقاحات واحد من أصعب المهام في الطب".

وبدا الرئيس الأميركي، الذي يخوض حملته الانتخابية قبل ستة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، أكثر تفاؤلاً حول المسألة مساء الأحد.

وقال خلال مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز من أمام نصب أبراهام لينكولن في واشنطن: "نعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام".

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحاً قبل الولايات المتحدة، أجاب ترمب: "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى هي التي ستجد اللقاح سأرفع قبعتي".

وعبّر الرئيس الأميركي عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة، ولكن "في أسرع ما يكون"، مبدياً في الوقت نفسه تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية ومتوقعاً أن تكون سنة 2021 "مذهلة".

كما دافع ترمب مجدداً عن قراراته منذ بداية الوباء وعلق: "أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح".