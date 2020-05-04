567 إصابة جديدة بكورونا بالإمارات.. والمغرب يتخطى الـ5000 حالة

في وقت تجاوزت فيه إصابات كورونا حول العالم الـ3.5 مليون حالة، تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات لكن بنسب متفاوتة في ما بينها. في المقابل يرتفع يومياً عدد المتعافين من الفيروس في العالم العربي.

الإمارات.. 567 إصابة جديدة

وفي الإمارات، تم اليوم تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة.

كما ارتفعت حالات الشفاء من كورونا إلى 2966 في الإمارات.

اليمن.. إصابتان جديدتان

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في حضرموت، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12.

وسجل اليمن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في حضرموت في العاشر من أبريل/نيسان الماضي.

الجزائر.. 62 حالة شفاء

وفي الجزائر، تم تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين.

كذلك سجّلت السلطات الصحية في الجزائر 62 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

قطر.. 640 إصابة جديدة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 16191.

ولم تسجل قطر أي وفيات جديدة بكورونا ليبقى عدد المتوفين 12. أما بالنسبة للمتعافين، فقد تم تسجيل 146 حالة شفاء جديدة ما يرفع العدد إلى 1810.

العراق.. 50 إصابة جديدة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2346 حالة.

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 98 حالة.

في المقتبل تم تسجيل شفاء 54 مصاباً من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 1544.

الكويت.. 1947 حالة شفاء

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح تسجيل 171 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل المجموع الكلي للمتعافين من كورونا إلى 1947 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5278.

كما تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الكويت مما يرفع عدد الوفيات إلى 40.

الأردن.. يوم سابع من دون إصابات

ولليوم السابع على التوالي لم يتم تسجيل أي إصابات داخل الأردن، بينما تم تسجيل 4 إصابات لسائقي شاحنات على الحدود البرية، منهم 3 أردنيين.

كما سجّل الأردن 4 حالات شفاء جديدة ليصبح إجمالي المتبقين في مستشفيات العزل في الأردن 64 حالة.

سلطنة عُمان تغلق منطقة صناعية

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 37 حالة لعمانيين. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2637.

وقد سجّلت عُمان تعافي 816 مصابا من كورونا. وفي المقابل شهدت 12 حالة وفاة بالفيروس.

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في سياق متصل، أغلقت السلطات في سلطنة عُمان اليوم منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت بلدية عُمان إن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر "حرصا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة".

ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من إبريل/نيسان الدخول أو الخروج من محافظة مسقط التي تضم العاصمة وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين.

وأغلقت السلطات في وقت سابق سوقا للأقمشة في بلدة جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة الأثرية وبقلعتها.

السودان.. 86 إصابة جديدة

وفي السودان، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 678 حالة.

وأوضحت أن ليس هناك حالات وفاة جديدة، مع الإشارة إلى أن عدد الوفيات هو 41.

في المقابل، شهدت السودان في المجمل 61 حالة تعافي من فيروس كورونا.

المغرب... 5053 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5053 حالة.

وقد شهد المغرب 179 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 5 حالات في الـ24 ساعة الماضية.

كما شهد المغرب 1653 حالة تعافٍ من المرض، بعد تسجيل 215 حالة شفاء جديدة.

لبنان.. 3 إصابات جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 740 حالة.

كما لم يسجل لبنان أي حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة ليبقى عدد الوفيات 25.

فلسطين.. 8 إصابات جديدة

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 532 مصاباً.

البحرين.. 69 إصابة جديدة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 7 حالة إضافية، ليصل عدد المتعافين إلى 1744، بينما حالات الوفاة استقرت عند 8.

ليبيا.. حالة تعافٍ ولا إصابات

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض شفاء إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا ليصل عدد حالات الشفاء إلى 23 حالة.

وأضاف المركز أنه لم يتم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن تم إجراء 137 تحليلاً لحالات كان يشتبه بإصابتها.